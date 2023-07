Pnrr: Svimez, non colmerà divari territoriali su servizi per infanzia e scuola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Svimez ha valutato il grado di aderenza del Piano nazionale di ripresa e resilienza alle sue finalità di coesione territoriale studiando gli esiti della fase di allocazione delle risorse agli enti territoriali responsabili dell’attuazione delle linee di investimento relative ad asili nido e istruzione. Settori interessati da profondi divari territoriali nella dotazione di infrastrutture adeguate, nella quantità e qualità dei servizi, negli esiti dei processi di apprendimento e formazione di bambini e studenti. Sono i dati, con le anticipazioni del Rapporto Svimez 2023 sull'economia e la società del Mezzogiorno, che sono stati illustrati questa mattina nel corso di una conferenza stampa, presso la presidenza del Consiglio, dal direttore della Svimez, Luca Bianchi. Alla presentazione sono intervenuti il ministro agli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, e il presidente della Svimez, Adriano Giannola. Per i 10,7 miliardi circa assegnati alle amministrazioni locali, si osserva una sostanziale assenza di correlazione tra livelli di spesa per studente e relativi indicatori di fabbisogno a livello provinciale. In altri termini, i territori non sono risultati beneficiari di risorse proporzionali ai rispettivi fabbisogni di investimento. Sebbene la "quota Sud" sia stata rispettata, gli enti territoriali delle tre Regioni meridionali più popolose - Sicilia, Campania e Puglia - hanno avuto accesso a risorse per studente per infrastrutture scolastiche inferiori alla media italiana, nonostante le pronunciate carenze nelle dotazioni infrastrutturali che le contraddistinguono. La distribuzione provinciale delle risorse assegnate ai Comuni segnala significative differenze intra-regionali, soprattutto nelle regioni più grandi: in quasi tutte quelle meridionali, la provincia con il maggior fabbisogno di investimenti non coincide con quella che ha ricevuto le maggiori risorse per studente. Questa situazione caratterizza, in particolare, Napoli e Palermo che si trovano tra le ultime quindici province nella graduatoria per risorse per studente assegnate pur avendo, ad esempio nel caso delle mense, una percentuale bassissima di studenti che possono usufruirne (rispettivamente 5,7 e 4,7).(Rin)