Napoli: Mostra d'Oltremare, onorati di aver ospitato il benvenuto del sindaco Manfredi ai nuovi assunti del comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato il Palacongressi della Mostra d'Oltremare, stamattina, a ospitare l'evento di benvenuto del sindaco Gaetano Manfredi ai nuovi assunti del comune di Napoli: 55 dirigenti, 837 dipendenti, per un totale di quasi mille nuovi inseriti nell'organico del comune. "Siamo felici di aver ospitato stamane un bel momento di gioia, per i circa mille dipendenti che entrano a far parte dell'organico comunale. Un onore aver contribuito con gli spazi della Mostra d'Oltremare - così hanno commentato il presidente Remo Minopoli e la consigliera delegata Maria Caputo, a margine dell'evento. "Sono queste le occasioni in cui riusciamo a valorizzare al meglio l'ecletticità e la funzionalità dei nostri spazi attrezzati. Grazie al Sindaco per averci scelto, grazie a chi ha organizzato e in bocca al lupo ai neoassunti", hanno concluso. (Ren)