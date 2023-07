Spettacoli: Teatro Tram, al via il 20 ottobre la stagione 2023-2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via a ottobre la stagione 2023/2024 del Teatro Tram di via Port'Alba: nelle 21 settimane di programmazione, dal 20 ottobre 2023 al 30 aprile 2024, saranno 20 gli spettacoli in scena, di cui 9 debutti assoluti, 18 prime cittadine e 3 produzioni originali. La programmazione ordinaria proporrà 11 spettacoli scelti come sempre tra le realtà più interessanti del panorama teatrale indipendente napoletano e nazionale: si inizia il 20 ottobre con Guernica Bombing, la nuova produzione del Teatro dell'Osso, uno spettacolo scritto e diretto da Mirko Di Martino che vedrà il ritorno in scena di Orazio Cerino in un monologo di teatro civile, tanto storico quanto attuale. Uno spazio tutto per sé avrà lo spettacolo vincitore del premio Regista con la A 2023: Umana, di Francesca Esposito, che andrà in scena al Tram il 4 e 5 novembre 2023. (ren)