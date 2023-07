Torre del Greco: Europa verde, messa in sicurezza di edifici a rischio nel circondario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In attesa di conoscere le cause e le eventuali responsabilità del crollo della palazzina di tre piani avvenuto a Torre del Greco, chiediamo che sia subito avviato un monitoraggio puntuale delle condizioni dei palazzi circostanti al luogo del crollo e si proceda con l'immediata messa in sicurezza. Abbiamo parlato con l'amministratore del palazzo che è crollato che ci ha raccontato una storia allucinante. Infatti il proprietario dell'appartamento da cui sarebbe avvenuto il cedimento strutturale prima per una perdita d'acqua e successivamente con il collasso dell'immobile da 20 anni sarebbe andato via da Torre del Greco e non avrebbe voluto pagare le quote condominiali per i lavori straordinari dell'edificio che poi ha ceduto. Abbiamo fatto un sopralluogo nelle stradine limitrofe e la situazione è davvero preoccupante. Tanti palazzi e abitazioni sono in condizioni preoccupanti e servono delle verifiche statiche. Per questo insistiamo con la norma che istituisca il fascicolo del fabbricato obbligatorio. Il fascicolo del fabbricato è un insieme di documenti e informazioni che riguardano un immobile, sia esso residenziale, commerciale o industriale. Questo documento ha lo scopo di fornire un quadro completo e dettagliato dell'immobile, dalla sua progettazione alla manutenzione. Nonostante vi siano stati vari tentativi, a livello nazionale e regionale, di renderlo obbligatorio con l'obiettivo di garantire un'adeguata conoscenza delle caratteristiche e dello stato dell'immobile e di favorire una corretta manutenzione e gestione nel tempo purtroppo non si sono fatti passi avanti negli anni. Questo episodio è accaduto a pochi anni e a pochi chilometri di stanza dalla tragedia di Torre Annunziata dove nel crollo di un palazzo morirono otto persone tra le quali due bambini." Lo hanno dichiarato il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli insieme ai referenti di Europa Verde di Torre del Greco Antonio Borrelli e Michele Lunella e Giuseppe Speranza che hanno seguito lo sviluppo della situazione e che stamane hanno effettuato un sopralluogo sull'area e zone limitrofe e hanno incontrato diversi cittadini e sfollati. (ren)