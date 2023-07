Scuola: Valditara, cinque in condotta comporterà bocciatura o non ammissione Maturità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il sei in condotta - ha spiegato il ministro - comporterà l'essere rimandati a settembre, ed essere quindi interrogati sui valori di cittadinanza, sulla costituzione, su quella che si definisce educazione civica in senso lato. Infine, abbiamo cambiato radicalmente l'istituto della sospensione, prima essere sospesi significava stare a casa, quindi meno scuola. Io ritengo invece che il bullo, chi ha violato determinate regole di comportamento debba fare più scuola, se si tratta di sospensioni brevi si è sospesi dalla classe e non dalla scuola e quindi si faranno approfondimenti, si studierà di più in quella scuola". "Se invece si tratta di sospensioni per fatti più rilevanti, ci saranno queste attività di cittadinanza solidale, i cosiddetti lavori socialmente utili, a seguito di convenzioni con ospedali, mense per poveri, Caritas. Vogliamo che il ragazzo sia consapevole dei valori di solidarietà e partecipazione ad una comunità. Il cinque in condotta determinerà la bocciatura e la non ammissione alla maturità", ha precisato Valditara. (Rin)