Scuola: Valditara, dobbiamo riunire quella del nord e del sud

- "I dati Invalsi 2023 mi fanno dire che è inaccettabile che l'Italia sia spaccata in due e che noi dobbiamo intervenire finalmente in modo deciso, in modo forte per riunione l'Italia. Come? È evidente che i dati Invalsici dicono che i ragazzi di alcune aree del paese non hanno le stesse opportunità formative di altri di altre aree più avvantaggiate. Da qui l'idea di 'un'Agenda Sud' che partirà già da settembre". Lo ha detto Giuseppe Valditara, ministro dell'Istruzione e del merito, a 24 Mattino su Radio 24. "240 scuole nel mezzogiorno, 240 scuole che per alcuni indicatori, individuati da Invalsi, presentano criticità. Interverremo con più docenti in quelle scuole, in particolare nelle materie critiche come italiano, matematica, inglese, estensione del tempo scuola, docenti particolarmente formati che seguiranno il percorso di formazione e anche i risultati ottenuti da queste scuole, docenti pagati per l'attività extracurriculare, coinvolgimento delle famiglie, insomma 10 punti di intervento. E' la prima volta che succede in Italia per aggredire la dispersione scolastica, già a partire da settembre", ha aggiunto.(Rin)