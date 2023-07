Spettacoli: venerdì Joy Solinas in concerto per Amalfi in Jazz

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue registrando sempre il sold out, con Piazza Duomo gremita, l'esclusiva rassegna Amalfi in Jazz, cuore pulsante di "Amalfi Summer Fest 2023", il programma di eventi promosso dall'Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Daniele Milano: tutti rigorosamente ad ingresso libero. Nuovo appuntamento venerdì 21 luglio alle ore 22 con una performer dotata di un carisma non comune nel panorama musicale internazionale. Una serata affascinante, con un live che sarà un crossover tra jazz, soul, funk e R'n'B, con contaminazioni disco dance anni '90. A dominare il palco la voce calda e inconfondibile di Joy Salinas, cantante dalla tipica impronta soul e con una modulazione che testimonia la sua profonda passione per il jazz, accompagnata da una band straordinaria. La sua scuola sono stati i dischi di Ella Fitzgerald, Aretha Franklin e di Dionne Warwick. Di origini filippine, ha scelto di vivere in Italia negli anni Ottanta, scalando le classifiche radiofoniche nazionali e internazionali e della stampa specializzata dell'Eurodance Charts. "Abbiamo predisposto un programma di eventi per tutti i gusti, dai bambini agli adulti – insiste la consigliera agli eventi e alla Cultura, Enza Cobalto – In questa settimana partono anche le favole teatralizzate dell'Estate dei Piccoli, pensate per i bimbi, alla scoperta di luoghi fantastici, per esplorare gli spazi più bella della nostra Città. Ci avventuriamo su in alto, lungo i pendii, con Borghi in Festa, tra villanelle e repertori della musica napoletana classica e popolare. Non vediamo l'ora di poterci lanciare tra le bolle dello schiuma party più bello di sempre, sulla spiaggetta di Amalfi, in programma il prossimo 25 luglio. L'estate in Costa d'Amalfi è sempre più bella e divertente e siamo onorati di avere tra i protagonisti una voce come Joy Salinas che, siamo sicuri, conquisterà il nostro pubblico con il suo live funky-jazz". (segue) (Ren)