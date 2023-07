Pnrr: Province, lo stiamo attuando, serve adeguato finanziamento ad alcune riforme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Province “stanno attuando il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e i progetti per la messa in sicurezza, l’efficientamento energetico e la costruzione di nuove scuole superiori stanno procedendo nei tempi”. Lo ha detto il presidente della provincia di Lucca e rappresentante di Unione province d’Italia (Upi) Luca Menesini, intervenendo in audizione alla Camera dei Deputati sullo stato di attuazione del Pnrr. “Abbiamo già aggiudicato quasi il totale delle gare, in netto anticipo rispetto alle scadenze previste – ha aggiunto -. Ma occorre accelerare i processi di pagamento dei progetti risolvendo alcune criticità che rallentano la spesa e potenziare le strutture amministrative degli enti locali, e delle Province in particolare”, ha sottolineato. “La rimodulazione del Pnrr può essere l’occasione per dare risposte rispetto a queste urgenze”, ha proseguito il rappresentante. “Quello che manca sono gli interventi per l’efficientamento delle strutture degli enti locali, necessari a rispondere a pieno all’obiettivo del Piano di ridurre i divari territoriali – ha spiegato -. A partire dall’assunzione di almeno 500 tecnici esperti in tutte le fasi delle procedure d’appalto, da destinare alle stazioni uniche appaltanti delle Province, che permetterebbe di assicurare in tutto il Paese un presidio strategico di competenze mirate alla realizzazione degli investimenti”, ha affermato Menesini. (segue) (Com)