Sanità: concluso progetto Asl Napoli 2 Nord di eradicazione del virus dell'epatite C

- Si è concluso "Cinquanta senza C", progetto di eradicazione intraospedaliero promosso dalla Asl Napoli 2 Nord in partnership con il provider Letscom E3, con l'obiettivo di effettuare screening per la ricerca del virus dell'epatite C in tutti i pazienti con età superiore ai 50 anni ricoverati presso i Presidi Ospedalieri della ASL Napoli 2 Nord: Santa Maria delle Grazie (Pozzuoli), Gaetanina Scotto (Procida), Civile San Giuliano (Giugliano), San Giovanni di Dio (Frattamaggiore) e Anna Rizzoli (Ischia). Il progetto realizzato con il contributo non condizionante di AbbVie S.r.l. e di Gilead Science S.r.l, ha visto il coordinamento scientifico affidato alla dottoressa Maria D'Antò, responsabile del Centro prescrittore farmaci anti Hcv ASL Napoli 2 Nord e dell'Unità operativa semplice di Epatologia presso l'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Come ha ricordato la dottoressa D'Antò: "Il progetto nasce per ricercare il virus dell'epatite C nella fascia di popolazione con più di 50 anni al momento non rientrante nel piano di screening nazionale previsto dal Decreto Milleproroghe del 2019 (che prevede test gratuiti per i nati tra il 1969 e il 1989 e nelle popolazioni speciali, ovvero carcerati, tossicodipendenti senza limiti di età). Tenuto conto della vastità territoriale e della densità abitativa della nostra azienda abbiamo pensato allora di ricercare il sommerso, screenando anche gli utenti che avessero più di 50 anni, ricoverati negli ospedali della nostra ASL. Tutto questo è stato possibile grazie al supporto diretto della Direzione Strategica che ha fortemente voluto la realizzazione del progetto, dimostrando grande lungimiranza e impegno verso la propria utenza". (segue) (Ren)