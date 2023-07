Sanità: concluso progetto Asl Napoli 2 Nord di eradicazione del virus dell'epatite C (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al fine di ottimizzare i processi di screening e le risorse disponibili, è stato importante l'apporto fattivo del dottor Salvatore Maddaluno, della UOC laboratorio analisi dell'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, e della dottoressa Loredana Barbato, Responsabile Biologia Molecolare dello stesso laboratorio, che hanno predisposto un protocollo operativo inserendo la modalità "reflex" grazie alla quale, da un unico prelievo di sangue, è possibile valutare prima la presenza di anticorpi del virus C e successivamente, in caso di risultato positivo, senza richiamare il paziente a nuova visita, di verificare la quantificazione RNA. Il percorso progettuale ha interessato in un primo step il Presidio Ospedaliero di Giugliano, con il coinvolgimento della UOC Patologia Clinica diretta dalla Dr.ssa Imma Piccirillo, successivamente è stato inserito anche il Presidio di Frattamaggiore con la UOC Patologia Clinica del dottor Luigi Reccia. Hanno completato il percorso i Presidi delle isole di Ischia e Procida. (segue) (Ren)