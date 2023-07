Sanità: concluso progetto Asl Napoli 2 Nord di eradicazione del virus dell'epatite C (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel complesso sono stati screenati 7.500 pazienti di cui: 500 sono risultati positivi all'anticorpo, 150 sono risultati viremici e, di questi, 90 sono stati messi in trattamento. A dati vanno aggiunti 40 decessi per altre cause, 10 pazienti che hanno rifiutato la terapia e altri 10 che sono poi risultati irreperibili al momento del richiamo. Secondo la responsabile scientifica "Questi risultati hanno permesso di screenare nell'ospedale la popolazione dei ricoverati con reflex test secondo il gold standard degli screening stessi: il 90% di questa popolazione costituito da pazienti a transaminasi normali, quindi pazienti con fegato sano, con un grado di fibrosi F0-F1 al Fibroscan, a dimostrazione che il virus è stato scoperto in pazienti completamente asintomatici ma con possibilità infettarne altri. Se consideriamo che non potrà mai esserci un vaccino per l'epatite C ha precisato ancora la coordinatrice del progetto - è importante far emergere il sommerso, come fatto in questo progetto, solo così riusciremo a raggiungere gli obiettivi dell'Organizzazione mondiale della sanità, cioè ridurre quanto più la circolazione del virus C e arrivare alla sua eradicazione". Per il Direttore Generale della ASL Napoli 2 Nord, Dott. Mario Iervolino, "Quanto ottenuto rappresenta un notevole risultato di squadra, frutto del lavoro sinergico svolto dalle Direzioni mediche di Presidio e dalla rete aziendale dei laboratori di patologia clinica, a conferma del valore assoluto dei nostri operatori e della Dirigenza. Tutto ciò consente all'ASL Napoli 2 Nord di essere avanti rispetto alle indicazioni generali e di rafforzare il concetto olistico di salute che è il fulcro intorno al quale stiamo costruendo i servizi dell'Azienda". (Ren)