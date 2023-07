Pace fiscale: De Lise (commercialisti), Salvini-Ruffini la ragione è nel mezzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel dibattito sulla pace fiscale l'unica certezza è che bisogna ragionare sui veri limiti del fisco italiano. Lo diciamo da terza parte, equidistante in questo dibattito ma interessata in quanto rappresentante dei primi operatori economici/fiscali del Paese, decine di migliaia di professionisti che operano sul territorio, facendo da intermediari tra cittadini, imprese e Stato. Il sistema del fisco non è sostenibile rispetto alle esigenze del Paese e non permette ai contribuenti di mantenere, finanziariamente, l'attuale (eccessivo) carico fiscale. È necessario che la pressione diminuisca, e che diminuiscano anche le spese accessorie, le sanzioni e gli interessi. Sono questi, infatti, i fattori che più incidono sui conti delle aziende e dei contribuenti". Lo afferma Matteo De Lise, presidente dell'Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili. De Lise commenta che nello scontro tra Salvini e Ruffini "la ragione è nel mezzo. Il vicepremier non ha torto quando ricorda che occorre liberare gli italiani ostaggio da troppi anni di piccoli debiti, nati a volte anche per una scelta di sopravvivenza economica, ormai incagliati ed impossibili da incassare per lo stato. E che bisogna evitare di avere cittadini di serie B. Il direttore dell'Agenzia delle Entrate, dal canto suo, sostiene correttamente che combattere l'evasione fiscale è un atto di giustizia nei confronti di chi paga le tasse e non sarebbe corretto, quindi, innestare il condono". (segue) (Ren)