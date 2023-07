Napoli: Europa verde, bene sequestro stabilimento abusivo di Marechiaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sequestrato lo stabilimento abusivo di Marechiaro dove domenica scorsa c'era stato l'accoltellamento di un "bagnino". Europa Verde: "restituiamo gli spazi pubblici gestiti illegalmente da abusivi e frequentati da criminali ai cittadini perbene". Sequestrato lo stabilimento di Marechiaro in Napoli, in cui è avvenuto l'accoltellamento, in quanto attività abusiva senza licenza di concessione. L'attività repressiva è stata condotta dal personale della Capitaneria di Porto di Napoli e dalla Stazione Carabinieri di Napoli Posillipo. La zona del sequestro a quanto pare gestita dalle nuove leve della criminalità organizzata del rione Traiano e dei Quartieri Spagnoli. Numerosi controlli effettuati dalle forze di polizia intervenute. "Quel sito è gestito in modo illegale da anni e frequentato da un numero impressionante di giovani delinquenti. Bene hanno fatto gli uomini della Capitaneria di Porto e dei Carabinieri a fare piazza pulita - dichiarano il deputato di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli e i consiglieri della I Municipalità del Sole che Ride Gianni Caselli e Lorenzo Pascucci - in un luogo dove da troppo tempo avviene di tutto. Non è accettabile che si vada a mare con i coltelli e le pistole ed è inaccettabile che luoghi pubblici siano utilizzati da abusivi per fare affari. Questi spazi vanno restituiti gratis ai cittadini perbene del nostro territorio". (ren)