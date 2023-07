Pompei: M5s, Meloni e Sangiuliano viaggiano su binario propaganda più ridicola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se fosse una barzelletta sarebbe una di quelle che non fanno ridere. Il viaggio di ieri da Roma a Pompei di Meloni e Sangiuliano ha rappresentato una delle vette di propaganda più sfacciate e assurde di questo governo. E questo non solo per il trattamento vergognoso riservato ai giornalisti, per di più in presenza di uno come Sangiuliano che fino all'anno scorso dirigeva un telegiornale sul servizio pubblico e che almeno per ragioni di solidarietà professionale avrebbe dovuto riservare un trattamento migliore a quelli che sono dei suoi colleghi". Lo dichiarano gli esponenti del Movimento cinque stelle in commissione Cultura alla Camera e al Senato. "Ma la cosa più ridicola e triste allo stesso tempo - aggiungono i parlamentari pentastellati in una nota - è che il prossimo treno diretto per Pompei da Roma partirà a fine agosto, essendo previsto un solo viaggio al mese ogni terza domenica. Insomma come spesso gli capita, purtroppo per il Paese, quello di Meloni e Sangiuliano è stato l'ennesimo viaggio sul binario morto della propaganda e della propria inadeguatezza".(Com)