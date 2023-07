Torre del Greco: Sud protagonista, fabbricati vetusti, serve prevenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il fato ha evitato una strage nel crollo di Torre del Greco ma non ci si può affidare alla fortuna se si può ricorrere alla prevenzione". È quanto hanno dichiarato il presidente di Sud Protagonista, Salvatore Ronghi e il segretario del Movimento, Raffaele De Cicco. "Il crollo del fabbricato di Torre del Greco - ha dichiarato Ronghi- impone al governo Regionale a mettere in campo un programma di verifica, anche in danno, della staticità dei fabbricati vetusti e delle scuole per evitare tragedie. L'occasione poteva essere l'istituzione di un vero 'fascicolo del fabbricato' ma si è preferito il solito pasticcio alla italiana."Ribadiamo la richiesta già inoltrata qualche giorno fa - ha continuato De Cicco- a proposito del bradisismo nei Campi Flegrei, dove da ieri sono riprese le scosse, di attivare la Cabina di regia con la Protezione Civile Nazionale per un Piano di verifica strutturale del patrimonio immobiliare pubblico e privato nei Comuni Flegrei". (ren)