Cultura: dal 19 luglio al 31 agosto il Festival della Teologia nel Parco del Cilento (4)

- Evento conclusivo del Festival è la serata dedicata al conferimento del Premio Incontri 2023 che quest'anno si svolgerà sul Lungomare Italia di Sapri (SA). La commissione scientifica del festival ha inteso premiare quest'anno un giovane professionista, impegnato da anni sul tema della pace, Michele D'Avino, già direttore dell'Istituto di Studi Internazionali sulla Pace "Giuseppe Toniolo" e ideatore delle Summer School sulla Pace di Assisi (PG). Il premio sarà consegnato dal Vescovo della Diocesi di Teggiano-Policastro padre Antonio De Luca, mentre la serata sarà poi allietata dal concerto di Paola Tozzi e Max Niglio. Negli anni scorso il premio è andato a importanti personalità del mondo cattolico impegnate nei diversi ambiti che hanno caratterizzato il tema annuale: nel 2019 il Premio sul tema della Vita è andato a Marina Casini Bandini, presidente nazionale del Movimento per la Vita, nel 2020 sul tema della Donna ad Antonia Salzano Acutis, madre del beato Carlo Acutis, nel 2021 sul tema della Giustizia a Gianluca Guida, direttore del carcere minorile di Nisida modello di umanità e di recupero per tanti giovani, nel 2022 sul tema della Fraternità il premio è andato a Pina De Simone, coordinatrice del Biennio di Specializzazione in Teologia Fondamentale sull'esperienza religiosa nel Mediterraneo della Pontificia Facoltà dell'Italia Meridionale – Sezione San Luigi. (segue) (Ren)