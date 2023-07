Caserta: mercoledì Oliviero al convegno "Democratiche e democratici insieme per Terra di Lavoro"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Democratiche e democratici, Insieme per Terra di Lavoro”, questo il tema del convegno che si terrà mercoledì 19 luglio alle ore 17 all’Hotel Plaza di Caserta. Un incontro con i sindaci, consiglieri provinciali, consiglieri comunali, rappresentanti di enti, associazioni e forze sindacali per discutere di temi importanti per il rilancio di Terra di Lavoro. Sanità, agricoltura, trasporti su gomma e su ferro, hub ferroviario, aeroporto e hub commerciale di Grazzanise, turismo, Litorale Domizio, beni artistici e monumentali, aree interne, difficoltà produttive e occupazionali, deindustrializzazione, qualità della vita, politiche di accoglienza, denatalità, giovani e politiche per il rientro dei cervelli, sviluppo del territorio, queste alcune delle tematiche che, emerse nel confronto interno, saranno affrontate pubblicamente e portate all’ordine del giorno dei comuni, della Provincia di Caserta e della Regione Campania. Ai lavori interverranno il presidente del consiglio regionale, Gennaro Oliviero, Umberto Del Basso De Caro, Franco De Michele e Pinuccio Moretta. Le conclusioni saranno affidate al vice presidente della giunta regionale, l’On. Fulvio Bonavitacola, osservatore attento delle dinamiche politiche e amministrative di Terra di lavoro.(Ren)