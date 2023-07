Avellino: Campi (M5s), drammatica situazione all'Asidep

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dalla risposta alla mia interrogazione alla Giunta regionale sull'Asidep, emerge una drammatica situazione in relazione alla gestione della depurazione industriale in Irpinia. In particolare, appaiono attenuati i controlli relativi alle autorizzazioni integrate ambientali. Si tratta di verifiche relative alla riduzione e prevenzione dell'inquinamento per ottenere minori emissioni sia per proteggere l'ambiente che per migliorare le prestazioni ambientali dei complessi industriali. Le risposte ottenute dalla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema, in particolare, fanno emergere che le attività di monitoraggio dell'Asidep, che è titolare di tali autorizzazioni ambientali, sono sospese sui depuratori di Calitri, San Mango-Luogosano, Valle Ufita-Flumeri, Calaggio-Lacedonia e Nusco a causa "delle condizioni economico finanziarie in cui versa la società". Gli unici controlli riguardano le acque di scarico che finiscono nei fiumi, le restanti "matrici ambientali" saranno "oggetto di controllo e rinviate a successive valutazioni degli enti". Nella risposta alla mia interrogazione relativa alla situazione di criticità della gestione dell'Asidep Avellino (azienda interamente partecipata dall'Asi di Avellino, che gestisce la depurazione industriale) si evince che ogni tentativo di risanamento dell'azienda è venuto meno ed anche il piano della Provincia di Avellino, attraverso IrpiniaAmbiente, appare non realizzabile contemplando una riduzione del personale che oggi è pari a 56 addetti". Ha dichiarato il consigliere regionale del Movimento 5 stelle Vincenzo Ciampi. (segue) (ren)