Avellino: Campi (M5s), drammatica situazione all'Asidep (2)

- "In due note alla Regione, la stessa Prefettura di Avellino rileva che "sulla base delle convenzioni esistenti i ricavi della partecipata sarebbero insufficienti a pagare le spettanze del personale". A fronte di investimenti già effettuati per rendere efficienti gli impianti e a seguito dell'avvio della nuova società sulle ceneri del Cgs (di cui la Procura della Repubblica chiese il fallimento due anni fa), in sostanza, nulla fa credere che possa esserci in vista un'attività economica dell'Asidep che possa portare al ripiano delle perdite di esercizio. Intanto, si agitano proposte che prevedono anche l'ingresso dei privati nella gestione. Gli attuali amministratori non riescono infatti a proporre soluzioni alternative, a quanto pare. Nel frattempo - ha concluso Ciampi - un'azienda pubblica che opera in un delicatissimo settore quale la depurazione industriale (e i suoi 56 dipendenti) è abbandonata a se stessa".-- (ren)