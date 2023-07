Pnrr: Roma, Bari e Milano le grandi città che gestiranno più fondi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma nell'ambito della gestione dei fondi Pnrr sono stati messi a gara negli ultimi otto mesi 500 milioni a gara: tra gli interventi ci sono anche 98 progetti del programma giubilare Caput Mundi. A chiarirlo è stato il presidente della commissione capitolina Pnrr, Giovanni Caudo di Roma futura: "Nonostante le criticità annunciate, la fase di formazione del Pnrr di Roma è una storia di successo - ha detto -. C'è un grande impegno attivo da parte di tutti i soggetti del Comune di Roma che stanno rispondendo positivamente, pur con le difficoltà di cui siamo pienamente coscienti - ha detto -. Nessuna gara di appalto, fatta dal Comune di Roma, è andata deserta. Negli ultimi otto mesi sono quasi 500 milioni di euro i fondi degli appalti andati a gara: 180 milioni per i programmi integrati, 182 milioni per 98 gare del programma Caput mundi, 26,4 milioni per gli asili nido, 120 milioni per la tranvia Tva, Termini-Vaticano-Aurelio". (segue) (Rer)