Droga: sequestrato un carico destinato al carcere di Santa Maria Capua Vetere, 4 arresti

- I Carabinieri del Comando provinciale di Caserta hanno sequestrato un carico di stupefacente destinato probabilmente a rifornire alcuni detenuti del carcere di Santa Maria Capua Vetere. I militari dell'Arma, a pochi metri dalla struttura carceraria sammaritana, hanno sottoposto a controllo una Fiat Panda con a bordo quattro persone, trovando, 1,3 kg di hashish suddivisi in 13 panetti, 62 grammi di cocaina nonché sette telefoni cellulari e quattro microcellulari, muniti dei relativi caricabatterie. Lo stupefacente era stipato in sei distinti plichi di uguale peso. Tra il materiale trovato anche un drone di ultima generazione, idoneo per struttura e capacità di carico a trasportare tutto il materiale e a introdurlo in carcere. Le persone all'interno dell'auto, due donne e due uomini, originari della provincia di Caserta, sono stati arrestati in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente (Ren)