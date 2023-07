Napoli: Musumeci, crollo palazzina Torre del Greco avrebbe potuto provocare strage, prevenzione strutturale primo obiettivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il crollo della palazzina avvenuto nella mattinata di ieri a Torre del Greco, in Campania, “avrebbe potuto provocare una strage. La momentanea assenza di quasi tutte le famiglie dei condomini ha limitato il bilancio a pochi feriti”. Lo ha dichiarato il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci. “Ho espresso al prefetto Laura Lega, capo dipartimento nazionale dei Vigili del fuoco, il mio apprezzamento per la tempestiva opera di soccorso dei pompieri e dei volontari”, ha aggiunto. “Sulle cause del crollo, com’è ovvio, indaga la magistratura, anche se sembra finora da escludere la esplosione da gas”, ha proseguito spiegando che “al di là dell’esito delle indagini, la scampata tragedia ripropone il tema - di drammatica attualità - della fatiscenza di parte del patrimonio immobiliare (a cominciare da quello abitativo) della Nazione, dell’assenza di una accurata verifica e ricognizione nei singoli Comuni e della deresponsabilizzazione della proprietà nella manutenzione”. La prevenzione strutturale “resta in Italia il primo obiettivo da perseguire, a tutti i livelli”, ha concluso Musumeci. (Rin)