Artigianato: mercoledì “Le Mani e la Mente” dedicato ai Musei dell'artigianato in Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Città della Scienza promuove con la Uod Musei e Biblioteche della Regione Campania, mercoledì il 19 luglio dalle 9.00 alle 16.00, un convegno intitolato “Le mani e la Mente” volto a illustrare gli scenari attuali dei musei relativi all’artigianato campano e favorire la conoscenza reciproca tra le varie realtà operative sul territorio. Saluti istituzionali e introduzione di Riccardo Villari, presidente della Fondazione Idis – Città della Scienza e Felice Casucci, assessore al Turismo della Regione Campania. L’intarsio, il corallo, l’arte orafa, la ceramica, la porcellana, la seta, la pelle e il cuoio (la moda in generale), il presepe, il ferro battuto, il legno, sono solo alcune delle lavorazioni tipiche dell’artigianato campano, che si tramandano di generazione in generazione nelle botteghe e nelle scuole d’arte. Oggi l’artigianato campano non è solo tradizione, ma grazie a formazione e ricerca è anche innovazione. Gli artigiani campani sanno infatti coniugare la sapienza antica con le nuove tecnologie e le esigenze del mercato globale, creando prodotti originali e competitivi, che valorizzano il ‘made in Italy’ nel mondo. Per promuovere e diffondere la conoscenza dell’artigianato campano, sono nati numerosi musei dedicati a questo settore, che offrono al pubblico la possibilità di ammirare le opere degli artigiani e di scoprire i segreti delle loro tecniche.(ren)