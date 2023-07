Trasporti: Nappi (Lega), la Circumvesuviana è una barzelletta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non passa giorno senza che la peggiore tratta ferroviaria d'Italia non venga interessata da un guasto, un incendio, i ritardi, la cancellazione di corse, gli effetti fallimentari di sperimentazioni folli e dannose che ricadono sulla 'pelle' di pendolari e turisti. Oggi, la consueta 'settimana di passione' per i viaggiatori di Eav, inizia con la caduta della linea aerea di contatto tra le stazioni di Castellammare e Torre Annunziata. Tutto ciò è frutto del destino avverso che si accanisce, in particolar modo, contro la Circumvesuviana, o piuttosto della totale incapacità gestionale del management della holding regionale dei trasporti? Nell'un caso o nell'altro - e propendiamo più per il secondo -, la Circum da otto anni è diventata una barzelletta. E non fa nemmeno ridere". Lo ha affermato Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania. (ren)