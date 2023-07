Napoli: Acampora (Pd), entro l'autunno apertura ai privati per rilanciare i parchi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi è iniziato in Commissione Salute e Verde il confronto con le municipalità per mettere nero su bianco il nuovo regolamento del verde. Dopo vent'anni di ordinanze sindacali e testi sparsi dedicati a singole aree, finalmente lavoriamo a un documento unico e ambizioso. Partiamo dai territori e dalle loro esigenze, perché nuove norme diano in autunno una vera svolta alla gestione del verde in città". Così in una nota Gennaro Acampora, capogruppo del Partito Democratico al Consiglio Comunale di Napoli. "I nostri parchi e i nostri giardini devono diventare luoghi fruibili sempre e in diversi modi - sottolinea Acampora - devono essere spazi di ritrovo per anziani e bambini, contesti ideali per praticare attività sportive, ma anche agorà per eventi, immaginando di concedere ai privati la possibilità di aprire dei chioschi soddisfacendo determinati requisiti, oppure a famiglie e associazioni di fittare spazi specifici per feste o altri appuntamenti a precise condizioni, sfruttando appositi spazi attrezzati". Sul fronte riqualificazione e manutenzione, oltre le azioni più urgenti che l'amministrazione vuole mettere in campo, per Acampora occorre che il futuro regolamento "dica chiaramente chi fa cosa nella gestione degli alberi, sciogliendo una volta per tutte il groviglio di competenze tra Comune e municipalità, ma anche come si vuole intervenire per rilanciare un'operazione con ottime finalità ma mal gestita in passato come l'adozione delle aiuole da parte di commercianti e associazioni. Per tutto questo servirà un lavoro di sintesi che certamente andrà a buon fine, grazie alla presidente Saggese e a tutte le parti coinvolte". (segue) (ren)