Napoli: piano caldo del Comune per soggetti fragili senza dimora

- "A causa dell'ondata di caldo anomalo di questi giorni abbiamo promosso un programma di raccomandazioni per il periodo estivo ed una serie di interventi e numeri utili soprattutto per le persone più fragili che, con queste temperature, possono essere esposte a particolari rischi di salute. Su tutto il territorio cittadino, a stretto contatto con i Servizi Sociali, operano anche le 5 Unità di Strada, a disposizione per tutti i soggetti più deboli per dare supporto e aiuto, anche per i problemi legati all'emergenza caldo. Per affrontare l'innalzamento delle temperature abbiamo inoltre richiesto ed ottenuto l'apertura di numerosi beverini in tutta la città". Così l'assessore al Welfare Luca Trapanese che ha ricordato le iniziative adottate dall'Amministrazion per far fronte alle elevate temperature.(ren)