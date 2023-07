Pnrr: Roma, Bari e Milano le grandi città che gestiranno più fondi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella gestione dei fondi del Pnrr "Roma sarà un esempio virtuoso" ma "vigilerà sui tagli proposti dal governo, tra cui i 700 milioni che includono tra le altre cose, la chiusura dell'anello ferroviario", ha osservato la presidente dell'Assemblea capitolina, Svetlana Celli. "Il Pnrr, il Giubileo ed Expo, per cui ci sono commissioni speciali, sono i tre obiettivi importanti per la città e che devono dialogare tra loro. Tutte le commissioni ordinarie stanno collaborando per raggiungere questi obiettivi perché attraverso questi interventi dobbiamo migliorare la città ma vogliamo anche affermare diritti e inclusione sociale", ha sottolineato la capogruppo del Pd in Campidoglio, Valeria Baglio. Al seminario sono intervenuti anche gli assessori capitolini ai Trasporti, Eugenio Patané, alle Politiche sociali, Barbara Funari, alla Cultura, Miguel Gotor e all'Urbanistica, Maurizio Veloccia. (Rer)