- "Io non sono mai mancata a nessuna commemorazione della strage di via d’Amelio e non mancherò neanche quest’anno". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a margine dell’inaugurazione del Frecciarossa 1000 diretto Roma-Pompei, il nuovo servizio ferroviario nato dalla collaborazione tra il ministero della Cultura e Ferrovie dello Stato italiane.(Rer)