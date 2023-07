Roma: Meloni, ingresso a pagamento al Pantheon non ha scoraggiato turisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Forse noi siamo così pieni di risorse straordinarie da essere abituati da non vederne il valore. Guardate cosa è successo con il Pantheon, dove noi abbiamo scelto di mettere un biglietto accessibile per l’ingresso, e questo non ha minimamente scoraggiato i turisti, che capiscono il valore di quell’opera. E sono tutte risorse che possiamo reinvestire nel nostro patrimonio per renderlo ancora più fruibile”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a margine dell’inaugurazione del Frecciarossa 1000 diretto Roma-Pompei, il nuovo servizio ferroviario nato dalla collaborazione tra il ministero della Cultura e Ferrovie dello Stato italiane.(Rer)