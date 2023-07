© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro degli appuntamenti di oggi a Napoli e in Campania VARIE Convegno "Per una tutela dell'ambiente e del paesaggio, non ideologica", organizzato dall'Acen. Relazione introduttiva di Angelo Lancellotti presidente dell'Acen. A seguire la tavola rotonda con Luigi La Rocca direttore generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura, Laura Lieto vice sindaco del Comune di Napoli, Michelangelo Russo direttore del Dipartimento di Architettura Federico II di Napoli, Michele Pontecorvo Ricciardi presidente del FAI Campania e Agostino Di Lorenzo dirigente Pianificazione del Comune di Pozzuoli. Conclude Bruno Discepolo assessore al Governo del Territorio Regione Campania. Napoli, Acen, piazza dei Martiri 58 (ore 10.00). (ren)