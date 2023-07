Pd: Scotto, De Luca ha sbagliato a non partecipare a manifestazione Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vincenzo De Luca "non ha partecipato" alla manifestazione sull'Autonomia differenziata del Partito democratico, a Napoli, "ha sbagliato. Il tema della candidatura di De Luca non esiste. Io penso che per le cariche monocratiche, che gestiscono inevitabilmente risorse molto significative, che ci sia un tetto di due mandati è un fatto di buona politica, perché la concentrazione del potere per troppo tempo è sempre un limite". Lo ha affermato il deputato del Pd, Arturo Scotto, ad "Agorà estate", su Rai3. (Rin)