Cultura: dal 19 luglio al 31 agosto il Festival della Teologia nel Parco del Cilento (5)

- Come sottolinea il direttore della rassegna Vito Rizzo: "Il Festival si conferma un appuntamento importante per il territorio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni che durante i mesi estivi da "periferia" diventa il "centro" per tanti cittadini e turisti provenienti da ogni parte d'Italia e non solo. La sfida di portare la teologia in piazza, quest'anno su un tema così delicato come quello della pace, è un invito a rendersi protagonisti di un nuovo umanesimo che sappia guidare ciascuno alla scoperta del senso vero della vita e delle relazioni". (Ren)