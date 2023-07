Campania: consiglio regionale, le mozione approvate (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Problematiche relative all’Uoc di cardiologia del Cto” ad iniziativa del consigliere Gennaro Oliviero (Pd), finalizzata ad impegnare il presidente della Giunta regionale a prevedere un potenziamento dell’Unità Operativa Complessa di Cardiologia del Presidio Ospedaliero Cto (Centro Traumatologico Ortopedico), dell’Azienda Ospedaliera Specialistica dei Colli, prevedendo l’apertura di una Unità Operativa Semplice di Cardiologia preventiva e riabilitativa con n. 8 posti letto e personale medico in numero adeguato ad affrontare le emergenze. Ciò in quanto la cardiologia del Presidio Ospedaliero Cto è l’unica afferente all’AORN dei Colli ad assistere il pronto soccorso, con sole otto unità di personale medico, che vede un numero crescente di accessi anche di acuzie cardiologiche. Sul tema è intervenuto il consigliere Luigi Abbate (Noi di Centro-Noi Campani) sottolineando che occorre intervenire per affrontare complessivamente il Piano Ospedaliero della Regione Campania” (approvata all’unanimità”. (segue) (Ren)