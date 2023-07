Campania: consiglio regionale, le mozione approvate (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Interventi urgenti in materia di adeguamento e manutenzione degli impianti sportivi di parrocchie ed oratori” ad iniziativa dei consiglieri Antonella Peccerillo, Aurelio Tommasetti, Carmela Rescigno e Severino Nappi (Lega) , finalizzata, in attuazione delle leggi regionali 206/2003 e 36/2012, per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari, ad impegnare la Giunta regionale “ad individuare sufficienti risorse economiche e innovative soluzioni applicative volte a favorire un’adeguata manutenzione degli impianti sportivi di parrocchie e oratori su tutto il territorio regionale preservandone l’esistenza e i benefici socio culturali delle attività svolte”. “L’ultimo decreto per destinare risorse agli oratori risale al 2017 – ha sottolineato Peccerillo -, ciò testimonia che l’importante tema è stato abbandonato. Auspichiamo, invece, che questi interventi tornino ad essere prioritari e che la nostra mozione sia condivisa da tutti i consiglieri”. “Abbiamo valutato positivamente questa mozione perché su questo tema la giunta De Luca è già intervenuta – ha spiegato la Vice presidente Raia (Pd), che, quindi, ha integrato la proposta (che è stata approvata all’unanimità). (segue) (Ren)