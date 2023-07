Campania: consiglio regionale, le mozione approvate (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Rimozione delle barriere architettoniche in Regione Campania” ad iniziativa del consigliere Tommaso Pellegrino (Italia Viva), finalizzata ad impegnare la Giunta regionale ad attivarsi per adottare tutti gli atti e le misure necessarie a dare piena attuazione in Campania alle normative centrali e locali, alle direttive e ai provvedimenti e aiuti gli impegni assunti con enti e associazioni di categoria in merito alla rimozione delle barriere architettoniche sul territorio regionale, ponendo la questione come centrale in ogni intervento legislativo ed amministrativo adottato dalla Regione Campania e vigilando sui restanti Comuni che, ancora, non hanno approvato i Piani di eliminazione delle barriere architettoniche (approvata all’unanimità). (segue) (Ren)