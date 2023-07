Campania: consiglio regionale, le mozione approvate (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ stata, invece, ritirata la mozione, con l’intento di presentarla, poi, in Commissione come risoluzione, sulla “Tutela dei diritti del minore, figlio di una coppia omogenitoriale” ad iniziativa dei consiglieri Luigi Cirillo e Salvatore Aversano (+Europa), finalizzata ad impegnare la Giunta regionale ad attivarsi per promuovere e sostenere iniziative per garantire il pieno riconoscimento dei minori nati da coppie omogenitoriali . “La Regione Campania ha patrocinato il gay pride, ma occorre fare di più per garantire la tutela dei bambini e della loro stabilità affettiva”, ha detto Cirillo. Sula tema la presidente della VI Commissione, Bruna Fiola (Pd) che ha sottolineato: “il Consiglio deve esprimersi a sostegno di tutti i bambini , non solo di quelli di coppie omogenitoriali, ghettizzandoli” e la vice presidente Loredana Raia (Pd) che ha invitato Cirillo a discutere il tema in un consesso più ampio. Infine, il Consiglio ha approvato all’unanimità un Ordine del Giorno della consigliera Loredana Raia (Pd) per esprimere contrarietà sulla norma nazionale che ha ridotto la durata delle graduatorie dei concorsi pubblici. (Ren)