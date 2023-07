Rifiuti: M5s a De Luca, ampliamento inceneritore Acerra è follia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Contrastiamo fermamente il finanziamento di 27 milioni di euro per la quarta linea dell'inceneritore di Acerra. La Regione Campania a guida De Luca, continua a martoriare un intero territorio che va da Acerra a Nola passando per Marigliano, rendendolo di fatto la discarica del Mezzogiorno. È inaccettabile che a distanza di oltre 15 anni dalla chiusura dell'emergenza rifiuti in Campania, si continui a gestire il ciclo dei rifiuti su logiche emergenziali e soprattutto senza una visione sostenibile". Lo dichiarano in una nota i parlamentari campani del Movimento 5 stelle. "Sosteniamo fortemente il voto contrario dei nostri consiglieri regionali che da soli contrastano una gestione dei rifiuti che allontana la nostra regione dagli obiettivi europei imposti dalla economia circolare. Per questo - concludono i parlamentari - sul contrasto all'ampliamento dell'inceneritore di Acerra, saremo in prima linea come già fatto per quello voluto nella città di Roma". (Rin)