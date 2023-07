Autonomia: Schlein, da Pd forte 'no', Lega vuole secessione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siamo qui per lanciare insieme un messaggio molto forte e chiaro al governo di Giorgia Meloni e al ministro Calderoli: il Partito democratico con una voce sola e forte, da Sud a Nord di questo Paese vi dice 'no' a questo progetto di autonomia differenziata che vuole dividere un Paese che ha bisogno di essere ricucito, nelle sue fratture e nelle sue ferite". Lo ha detto la segretaria del Partito democratico Elly Schlein nel suo intervento durante l'iniziativa del partito a Napoli "Una e indivisibile", sull'autonomia differenziata. "Stanno lavorando per aumentare i divari di questo Paese - ha aggiunto -, a partire da quelli territoriali, così acuiti che diventano barriere, razziste e sessiste, e il Pd non ci sta". "Se non fosse una combo micidiale ai danni dell'Italia - ha proseguito - ci sarebbe da sorridere al paradosso dei nazionalisti di Fratelli d'Italia che vogliono portare a compimento i mai sopiti sogni della secessione leghista, questo va denunciato con forza". (Rin)