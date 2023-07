Autonomia: Schlein al governo, fermatevi o farete del male al Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi alziamo insieme un grido che è: fermatevi, non andate avanti perché farete male a questo Paese". Lo ha detto la segretaria del Partito democratico Elly Schlein nel suo intervento durante l'iniziativa del partito a Napoli "Una e indivisibile", sull'autonomia differenziata. "È imbarazzante - ha aggiunto - che ci siano presidenti di Regione che per fedeltà politica non stanno dicendo nulla sull'autonomia differenziata e fanno prevalere l'interesse di parte su quello del Paese e dei territori. Vergogna", ha aggiunto. (Rin)