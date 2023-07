Cultura: Sangiuliano, fondi per nuovi scavi a Pompei e più treni da Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siti come quelli di Pompei, “sono la geografia identitaria del nostro popolo, e sono anche una grande opportunità di sviluppo socio-economico”, e “sto provvedendo a finanziare nuove opere di scavo, nuovi allestimenti e nuovi miglioramenti di servizi. Il treno è solo un inizio, e se andrà bene aumenteremo il numero delle corse verso Pompei”. Lo ha detto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, in occasione dell’inaugurazione del Frecciarossa 1000 diretto Roma-Pompei, il nuovo servizio ferroviario nato dalla collaborazione tra il ministero della Cultura e Ferrovie dello Stato italiane. Quella di oggi è “una giornata molto importante – ha affermato il ministro - voglio ringraziare il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per l’attenzione che dà, con la sua presenza, a questa iniziativa. Siti come quello di Pompei, così come altre bellezze della nostra nazione, sono la geografia identitaria del nostro popolo, e sono anche una grande opportunità di sviluppo socio-economico. Lo dice anche l’articolo 9 della Costituzione, dobbiamo tutelare e preservare, ma dobbiamo sviluppare la cultura e farne una grande occasione per farci conoscere nel mondo e per proporci anche in termini socio-economici. Noi stiamo lavorando – ha spiegato - alla costruzione di un nuovo immaginario italiano che sia positivo in tutto il mondo. Pompei è un’eccellenza. Si è concluso da poco il grande progetto Pompei che ha ridato lustro a questo luogo, dopo i crolli e il degrado degli anni passati. Ora questo non accade più, ma noi non ci fermiamo. Sto provvedendo a finanziare nuove opere di scavo, nuovi allestimenti e nuovi miglioramenti di servizi. Il treno è solo un inizio, e se andrà bene aumenteremo il numero delle corse verso Pompei”, ha concluso Sangiuliano. (Rer)