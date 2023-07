Napoli: crollata una palazzina a Torre del Greco, estratte dalle macerie tre persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torre del Greco, in provincia di Napoli, è crollata una palazzina di tre piani. I soccorritori hanno estratto vive tre persone dalle macerie, mentre si scava per recuperare una quarta persona. Sul posto sono intervenute cinque squadre di vigili del fuoco. Sono state attivate anche le squadre Usar, gli specialisti della ricerca e del soccorso tra le macerie, unità cinofile e mezzi per il movimento terra. Ancora da accertare le cause dell'accaduto. Il crollo, secondo quanto riferito dal Mattino, è avvenuto in corso Umberto 61, nel pieno centro del comune della provincia di Napoli. La palazzina era abitata e sul posto sono sopraggiunti anche i carabinieri. Una bambina è rimasta ferita nel crollo del palazzo: stava passeggiando in strada su corso Umberto I insieme a un parente quando è stata investita dalle macerie. Ha riportato ferite non gravi ma è stata comunque trasportata all'ospedale pediatrico Santobono di Napoli. (Ren)