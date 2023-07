Cultura: Ferraris (Fs), treno Roma-Pompei, strategia per collegare siti a grandi città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il treno diretto tra Roma e Pompei "rientra nella nostra strategia di collegare sempre di più siti archeologici e storici con le grandi città, quindi va nella direzione di promuovere l’utilizzo del treno per raggiungere località belle come queste". Lo ha detto l’amministratore delegato del Gruppo Fs, Luigi Ferraris, in occasione dell’inaugurazione del Frecciarossa 1000 diretto Roma-Pompei, il nuovo servizio ferroviario nato dalla collaborazione tra il ministero della Cultura e Ferrovie dello Stato italiane. "Ci sono - ha aggiunto - altre iniziative di questo tipo, che vedranno il coinvolgimento di una eccellenza come il Frecciarossa, che collegherà grandi città con siti di pregio, e a breve lanceremo, settimana prossima, una nuova società che si occuperà di turismo, in questo caso un turismo più lento: mentre il Frecciarossa ci porta velocemente a destinazione, lanceremo un’iniziativa volta a scoprire territori oggi meno noti, anche con treni storici". L’obiettivo del diretto Roma-Pompei, "è quello di incrementare le frequenze, aspettiamo che ci sia una buona risposta. Abbiamo avuto delle ottime risposte attraverso l’utilizzo di treni storici per far scoprire itinerari alternativi, credo che questa iniziativa vada nella direzione giusta”, ha concluso Ferraris. (Rer)