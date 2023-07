Trasporti: da Roma a Pompei in meno di 2 ore, Meloni inaugura treno Frecciarossa diretto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Il nostro obiettivo è quello di collegare il grande patrimonio che abbiamo anche a una fruibilità e a una facilità di raggiungimento che in tempi come questi è fondamentale, e mettere così insieme la nostra cultura e tradizione con la modernità che offre il nostro tempo", ha detto il presidente Meloni. "Pompei - ha spiegato - fino a qualche anno fa era spesso citata per essere uno dei luoghi dove l'Italia era meno riuscita a dare lustro alle proprie bellezze. Oggi è uno dei luoghi nei quali possiamo dimostrare che, grazie al lavoro di tanti attori, l'Italia sa prendersi cura del suo straordinario patrimonio. Sono fiera di questo lavoro che speriamo di replicare in altri luoghi e che dimostra l'attenzione di questo governo verso il suo straordinario patrimonio", ha concluso Meloni. Siti come quello di Pompei, "così come altre bellezze della nostra nazione, sono la geografia identitaria del nostro popolo, e sono anche una grande opportunità di sviluppo socio-economico", ha detto il ministro Sangiuliano. "Noi stiamo lavorando – ha spiegato - alla costruzione di un nuovo immaginario italiano che sia positivo in tutto il mondo. Pompei è un'eccellenza. Si è concluso da poco il grande progetto Pompei che ha ridato lustro a questo luogo, dopo i crolli e il degrado degli anni passati. Ora questo non accade più, ma noi non ci fermiamo. Sto provvedendo a finanziare nuove opere di scavo, nuovi allestimenti e nuovi miglioramenti di servizi. Il treno è solo un inizio, e se andrà bene aumenteremo il numero delle corse verso Pompei", ha concluso Sangiuliano.