Ischia: Legambiente presenta le sue proposte per la ricostruzione dell'isola campana

- Sicurezza, innovazione e partecipazione. Sono questi per Legambiente i tre pilastri su cui si deve basare la ricostruzione territoriale, economica e sociale dell'isola di Ischia, ferita dall'alluvione del novembre 2022 e prima ancora dal sisma del 2017. Un'isola fragile aggravata in primis dall'alto valore del consumo di suolo pari ad un terzo della superfice isolana (32,9%), con punte del 47,6% a Lacco Ameno e del 45,4% a Ischia. E dove ben il 15,4% di consumo di suolo è avvenuto in aree a rischio idrogeologico1, con punte del 26,70% a Serrara Fontana e 24,56% a Barano. L'alto valore del consumo di suolo non fa che aumentare l'esposizione al rischio. (segue) (Ren)