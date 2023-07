Mobilità: Anas, al via piano per estate 2023, obiettivo ridurre disagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parte il Piano mobilità estiva 2023 sulla rete Anas, società del Polo Infrastrutture del Gruppo Fs Italiane. Previste iniziative e misure finalizzate a minimizzare i disagi, ridurre le possibili criticità legate al prevedibile notevole aumento dei flussi di traffico e migliorare l'assistenza ai clienti, si legge in ina nota. L’impegno di Anas per chi viaggia è: offrire un viaggio sicuro, senza difficoltà; strade sicure, con adeguati livelli di manutenzione; risolvere difficoltà ed emergenze nel più breve tempo possibile fornire informazioni sul traffico; predisporre il piano di comunicazione per i viaggiatori. Sarà un fine settimana all'insegna di traffico intenso, in direzione sud, sulle principali direttrici verso le località di villeggiatura e in uscita dai centri urbani e per i numerosi spostamenti locali. Si prevede inoltre, soprattutto a partire dal tardo pomeriggio di domenica, in concomitanza con i rientri, un consistente flusso di traffico in prossimità dei centri urbani. (segue) (Com)