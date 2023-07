Mare: Gros-Pietro (Intesa Sanpaolo), Rapporto Srm riferimento per capire dinamiche globali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il Rapporto sull’Economia Marittima di Srm è un punto di riferimento per gli operatori, poiché l’economia marittima è un importante settore di analisi e un ottimo angolo visuale per comprendere le dinamiche globali: la Via della Seta cinese, il Raddoppio del Canale di Suez, l’allargamento di Panama. Così come le sfide della rotta Artica, la forte crescita del Mediterraneo, il mutato ruolo dei porti, sempre più hub energetici oltre che logistici". Lo ha detto Gian Maria Gros-Pietro, presidente Intesa Sanpaolo, aprendo alla Stazione Marittima di Napoli la presentazione del decimo Rapporto Srm. "Le tematiche presentate oggi - ha aggiunto - rivestono un ruolo fondamentale per il futuro del nostro Paese e dell’Europa, così come per i nuovi assetti di una manifattura alle prese con forme di riorganizzazione logistica delle catene del valore, bisognose di una capacità di analisi ad altissimo livello di specializzazione, come quella garantita da un gruppo come il nostro” (Ren)