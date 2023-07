Autonomia: 14 e 15 luglio a Napoli convegno Pd "Una e Indivisibile" con Schlein

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Si terrà venerdì 14 e sabato 15 luglio a Napoli l'iniziativa "Una e indivisibile, perché l'autonomia differenziata minaccia l'unità d'Italia", il convegno organizzato dal Partito democratico. L'evento si svolgerà presso la Fondazione Foqus, in via Portacarrese a Montecalvario 69. I lavori inizieranno venerdì 14 luglio alle ore 16.00 con il panel intitolato "Difendere la Costituzione, difendere l'unità nazionale", cui seguirà alle ore 17.00 "L'opposizione al Ddl Calderoli" e alle ore 18.00 il focus su "Uguaglianza e coesione per l'unità della Repubblica". La giornata si concluderà con il panel intitolato "Enti locali: più vicini alle persone". Sabato 15 luglio i lavori riprenderanno alle ore 9.30 con gli interventi di esponenti del Partito democratico, sindaci e parlamentari, tra cui quelli dei capigruppo di Camera e Senato Chiara Braga e Francesco Boccia, e del presidente dell'Assemblea del Pd Stefano Bonaccini. Le conclusioni saranno affidate alla segretaria del Pd Elly Schlein e saranno trasmesse in diretta streaming sui canali YouTube e Facebook del Pd. I lavori si chiuderanno alle 13,30. (Ren)