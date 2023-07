Agricoltura: Regioni, intesa sugli interventi per la filiera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha sancito l’Intesa in Conferenza Stato-Regioni sul decreto che definisce i criteri e le modalità di utilizzazione di una quota parte del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura. Il provvedimento prevede interventi a sostegno della filiera agroalimentare dei prodotti designati da denominazione di origine protetta (Dop) e indicazione geografica protetta (Igp) sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, per 25 milioni di euro. Con le risorse stanziate, saranno realizzate attività di valorizzazione, pubblicità, partecipazione a fiere ed esposizioni, divulgazione, informazione e formazione e per lo svolgimento di ricerche e studi scientifici per consentire la successiva presentazione, da parte dei Consorzi di tutela interessati, di domande di modifica dei disciplinari di produzione che determinino miglioramenti sotto il profilo della sostenibilità. (Com)