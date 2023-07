Mare: Rapporto Srm, noli in linea con i valori pre-pandemia dopo l'impennata del biennio 2020-2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le condizioni di mercato per il segmento RO-RO e per le Car Carrier, invece, risultano - secondo quanto rilevato nel Rapporto Srm - eccezionalmente solide. "Il commercio mondiale di autoveicoli via mare - spiega lo studio - crescerà dell'8% nel 2023 (+3% sul 2019), per effetto del continuo attenuarsi delle significative interruzioni della catena di approvvigionamento post-Covid, consentendo di soddisfare la domanda "repressa”. La Cina è il secondo esportatore di automobili via mare dopo il Giappone". "Il trasporto marittimo, specialmente nel segmento dei container, si conferma un settore - sottolinea ancora il Rapporto - che presenta un alto livello di integrazione orizzontale. I primi 10 top carrier del mondo realizzano una quota di mercato dell’84% (nel 2012 tale quota era pari al 64%); i primi 4 controllano più della metà della capacità di trasporto globale di container (58%). Le tre grandi alleanze mondiali (2M, Ocean Alliance e The Alliance) hanno una quota di mercato sulla rotta Asia-Europe del 99% e sulla Asia- East Coast Nord-America del 90%". (Ren)