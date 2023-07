Mare: Rapporto Srm, incremento del 5,6 per cento delle rotte intraregionali nel primo semestre 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del 2023 la ridefinizione delle supply chain ha generato un cambio di paradigma per la logistica con nuovi trend. E' quanto emerge dal 10° Rapporto Annuale “Italian Maritime Economy" a cura di SRM (Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo), presentato questa mattina alla Stazione Marittima di Napoli. Si è rilevata, infatti una "diversificazione dei fornitori e sub-fornitori (il reshoring e la regionalizzazione di filiere strategiche procede e potrebbe portare vantaggi in termini di costi/tempi). Alcune aziende - evidenzia il Rapporto - hanno diversificato i propri fornitori e li hanno cercati in zone più vicine alla sede dell’azienda e ai mercati finali. Molti hanno spostato la produzione dalla Cina e da altri paesi asiatici verso l’area mediterranea quali Turchia, Marocco, Serbia, Egitto e Tunisia. L’accorciamento delle catene logistiche ha protetto le aziende da molte interruzioni, tra cui scali in porti congestionati e tariffe di trasporto esorbitanti". "La crescita, nel primo semestre del 2023, delle rotte intraregionali del 5,6% in confronto allo stesso periodo del 2022, rispetto alla riduzione delle rotte deep-sea Est-West del 3%, conferma - prosegue il Rapporto - la tendenza della regionalizzazione dello shipping che asseconda la tendenza alla regionalizzazione produttiva". (segue) (Ren)